Росгвардейцы нашли заминированные тела украинских военных в Харьковской области

В Харьковской области украинские военные при отступлении заминировали тела погибших сослуживцев. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

По информации ведомства, в ходе осмотра позиций, которые покинули украинские военные, росгвардейцы обнаружили тело бойца ВСУ и заметили, что оно заминировано.

"Благодаря бдительности и грамотным действиям бойцов спецназа Росгвардии удалось предотвратить диверсию в отношении поисковой группы и обеспечить безопасный проход личного состава", — отмечается в сообщении.

Кроме того, росгвардейцы нашли шалаш с трупами военнослужащих ВСУ, вход в который также оказался заминированным. В шалаше обнаружено брошенное украинскими военными оружие, в том числе американский противотанковый комплекс "Джавелин".