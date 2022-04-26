В Харьковской области украинские военные при отступлении заминировали тела погибших сослуживцев. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
По информации ведомства, в ходе осмотра позиций, которые покинули украинские военные, росгвардейцы обнаружили тело бойца ВСУ и заметили, что оно заминировано.
"Благодаря бдительности и грамотным действиям бойцов спецназа Росгвардии удалось предотвратить диверсию в отношении поисковой группы и обеспечить безопасный проход личного состава", — отмечается в сообщении.
Кроме того, росгвардейцы нашли шалаш с трупами военнослужащих ВСУ, вход в который также оказался заминированным. В шалаше обнаружено брошенное украинскими военными оружие, в том числе американский противотанковый комплекс "Джавелин".
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.