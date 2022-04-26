В Пентагоне назвали ближайшие недели решающими в боевых действиях на Украине

Ближайшие несколько недель могут определить исход боевых действий на Украине, считает председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Думаю, что совершенно верно, что следующие несколько недель будут очень, очень критическими", — цитирует The Washington Post Милли на проходящих на авиабазе Рамштайн в ФРГ консультациях об оказании западными странами военной помощи Украине.

По мнению американских военных, в ближайшее время в восточной части Украины высока вероятность большого наземного сражения, в ходе которого российские военные могут окружить и разгромить ВСУ. При этом предполагается, что ВС РФ активно задействуют артиллерию и другие вооружения большой дальности.

По мнению военных чиновников США, из-за российских ракет класса "земля — воздух" поставки Киеву самолётов не улучшат его перспектив ВСУ. При этом, как отметил Милли, их ухудшению будет способствовать затяжной характер боевых действий.