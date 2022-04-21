В ДНР заявили о необходимости усилить подразделения для блокировки "Азовстали"

Подразделения ДНР нуждаются в усилении для эффективной блокировки промзоны "Азовстали" в Мариуполе", заявил руководитель администрации главы республики Алексей Никоноров.

"Потребуется усиление подразделений наших, поскольку это достаточно разветвленная сеть подземных коммуникаций. Потребуется усиление в личном составе для того, чтобы, как выразился президент, "муха не пролетела"", — сказал Никоноров в эфире телеканала "Россия-24".

В четверг, 21 апреля, в ходе встречи с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу российский президент Владимир Путин приказал отменить штурм "Азовстали", признав его нецелесообразным.

"Не нужно лезть в катакомбы и ползать там под землёй. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", — потребовал глава государства.