Подразделения ДНР нуждаются в усилении для эффективной блокировки промзоны "Азовстали" в Мариуполе", заявил руководитель администрации главы республики Алексей Никоноров.
"Потребуется усиление подразделений наших, поскольку это достаточно разветвленная сеть подземных коммуникаций. Потребуется усиление в личном составе для того, чтобы, как выразился президент, "муха не пролетела"", — сказал Никоноров в эфире телеканала "Россия-24".
В четверг, 21 апреля, в ходе встречи с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу российский президент Владимир Путин приказал отменить штурм "Азовстали", признав его нецелесообразным.
"Не нужно лезть в катакомбы и ползать там под землёй. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", — потребовал глава государства.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".