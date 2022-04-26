Президент Молдавии Санду: Приднестровье само себя обстреляло

Президент Молдавии Майя Санду полагает, что за терактами в Приднестровье стоят "какие-то" внутренние силы Приднестровской Молдавской республики.

Об этом Санду заявила сегодня, 26 апреля после заседания государственного совбеза, который длился целый день.

"Наш анализ показывает, что существует напряженность между различными силами внутри региона, заинтересованными в дестабилизации ситуации. Это делает Приднестровский регион более уязвимым и создает риски для Республики Молдова", — сказала глава Молдавии, по сути объяснив всем, что Приднестровье само себя обстреляло.

По её словам, эта обстановка сложилась на территории, фактически неконтролируемой Кишинёвом. Однако это территория Молдавии и там приживают "наши граждане", вдруг вспоминает Санду.

Как обоснование версии, президент страны приводит ложные звонки о минированиях, которыми анонимы терроризировали Приднестровье последний месяц, не уточнив, что звонки шли с украинской территории.

Кстати, у представителей СМИ "сказка" о внутренних разборках в ПМР вызвала улыбки и иронию — ведь известно, что никакой оппозиции в Приднестровье нет.

Санду же гордо заявила, что не ведёт никаких диалогов по поводу ситуации ни с Москвой, ни с Тирасполем.

Выступала президент государства в пиджаке, а-ля "военный мундир".