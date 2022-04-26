Офицер 25-й бригады ВСУ заявил о вероятности "уничтожения" в Авдеевке

Военный 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о вероятности "уничтожения" подразделения в Авдеевке.

Подразделение 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, которое располагается в 128 км к северу от Мариуполя, находится в плачевном состоянии. Об этом рассказал изданию Politico старший лейтенант Иван Скуратовский.

"Ситуация очень плохая. Я не знаю, сколько мы продержимся", — заявил Скуратовский.

Лейтенант сказал, что если в ближайшее время к ним не прибудет подкрепление в виде тяжёлого вооружения, в том числе и с воздуха, то они окажутся в таком же положении, что и бойцы на "Азовстали" в Мариуполе. Скуратовский заявил, что солдаты его подразделения находятся в отчаянье.

"Я хотел бы сказать им (США и другим странам НАТО. — прим. ред.), что гранатометы — это хорошо, но против авиаударов и тяжелой артиллерии мы долго не продержимся", — сказал лейтинант.

Также украинский военный заявил, что за последнее время 13 военных его подразделения получили ранения и у них практически закончились боеприпасы.