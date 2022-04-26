Группировка "О" взяла в плен подразделение ВСУ под Ямполем

Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.

Отмечается, что командиру группы ВСУ был дан приказ на отступление в ходе массированного наступления российских войск на Лиман в 2,5 км от населённого пункта Ямполь. Однако у него села рация, в итоге в окружении оказалось всё подразделение мобилизованных из 79-й ОДШБР. Бойцы были захвачены в плен.

Командиры якобы глубокой ночью привезли их на позиции в тентованных грузовиках, выдали 2 лопаты на 30 человек, приказав рыть окопы прямо под обстрелами.

Добавим, это не первая удачная операция группировки с обозначением "О". Ранее спецназовцы захватили крупную партию западного оружия на территории подконтрольной пока ВСУ.