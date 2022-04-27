Арестович: Украина ожидает поставку оружия НАТО для начала контрнаступления

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович убеждён, что после получения очередной поставки вооружения Североатлантического альянса ВСУ смогут пойти в контрнаступление. Он признался, что контратака не состоялась из-за дефицита оружия на Украине.

Арестович подчеркнул, как только тяжёлое оружие окажется в руках украинской армии, военные пойдут в контрнаступление.