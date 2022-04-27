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Автор Мария Карева

Арестович: Украина ожидает поставку оружия НАТО для начала контрнаступления

Силовые структуры

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович убеждён, что после получения очередной поставки вооружения Североатлантического альянса ВСУ смогут пойти в контрнаступление. Он признался, что контратака не состоялась из-за дефицита оружия на Украине. 

Арестович подчеркнул, как только тяжёлое оружие окажется в руках украинской армии, военные пойдут в контрнаступление.

"Не будет никаких оттягиваний", - сказал он в украинском телемарафоне.

 

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
всу
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