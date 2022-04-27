Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович убеждён, что после получения очередной поставки вооружения Североатлантического альянса ВСУ смогут пойти в контрнаступление. Он признался, что контратака не состоялась из-за дефицита оружия на Украине.
Арестович подчеркнул, как только тяжёлое оружие окажется в руках украинской армии, военные пойдут в контрнаступление.
"Не будет никаких оттягиваний", - сказал он в украинском телемарафоне.
Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.