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Автор Мария Карева

Спецназ группы "О" захватил арсенал западного оружия близ Краматорска

Силовые структуры

Российский спецназ группировки "О" захватил партию оружия неподалёку от города Краматорск. Среди полученных трофеев есть шведские гранатомёты AT-4, противотанковый ракетный комплекс "Джавелин" американского производства, пулемёт Дегтярёва 1928 года, передаёт "Русская весна".

Также спецназ взял в плен украинскую группировку около города Лиман Донецкой области. Один из силовиков ВСУ рассказал, что их заставляли рыть окопы под непрерывным огнём.

Символ группировки "О" некоторые расшифровывают как "Отважные". Ранее в Сети появлялись кадры военной техники только со знаками "Z" и "V". Теперь же снимки спецназовцев группировки "О" показывают все чаще.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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