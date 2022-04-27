Спецназ группы "О" захватил арсенал западного оружия близ Краматорска

Российский спецназ группировки "О" захватил партию оружия неподалёку от города Краматорск. Среди полученных трофеев есть шведские гранатомёты AT-4, противотанковый ракетный комплекс "Джавелин" американского производства, пулемёт Дегтярёва 1928 года, передаёт "Русская весна".

Также спецназ взял в плен украинскую группировку около города Лиман Донецкой области. Один из силовиков ВСУ рассказал, что их заставляли рыть окопы под непрерывным огнём.

Символ группировки "О" некоторые расшифровывают как "Отважные". Ранее в Сети появлялись кадры военной техники только со знаками "Z" и "V". Теперь же снимки спецназовцев группировки "О" показывают все чаще.