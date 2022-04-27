Клинцевич: многим будет стыдно, когда прояснится история с крейсером "Москва"

До завершения расследования не нужно делать преждевременные выводы о пожаре на флагмане ЧФР, ракетном крейсере "Москва".

Это сообщает экс-сенатор, член Союза ветеранов Афганистана и военный эксперт Франц Клинцевич.

Он объяснил, почему многим станет стыдно, когда прояснится вся история с кораблём. Эксперт особо отметил, что Армия России обладает прекрасной подготовкой, а Генштаб наперёд просчитывает все шаги военной спецоперации на Украине.

Но странная история с крейсером не должна перечеркнуть все успехи Вооружённых Сил России.

Как подчёркивает Клинцевич, пока не нужно делать какие-то преждевременные выводы. Наши эксперты изучают все обстоятельства происшествия и выясняют истинные причины пожара, возникшего на борту "Москвы".