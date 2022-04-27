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Автор Дмитрий Плотников

Клинцевич: многим будет стыдно, когда прояснится история с крейсером "Москва"

Силовые структуры

До завершения расследования не нужно делать преждевременные выводы о пожаре на флагмане ЧФР, ракетном крейсере "Москва".

Клинцевич: многим будет стыдно, когда прояснится история с крейсером "Москва"

Это сообщает экс-сенатор, член Союза ветеранов Афганистана и военный эксперт Франц Клинцевич.

Он объяснил, почему многим станет стыдно, когда прояснится вся история с кораблём. Эксперт особо отметил, что Армия России обладает прекрасной подготовкой, а Генштаб наперёд просчитывает все шаги военной спецоперации на Украине.

Но странная история с крейсером не должна перечеркнуть все успехи Вооружённых Сил России.

Как подчёркивает Клинцевич, пока не нужно делать какие-то преждевременные выводы. Наши эксперты изучают все обстоятельства происшествия и выясняют истинные причины пожара, возникшего на борту "Москвы".

"Фронт есть фронт, здесь случается всякое. И случаются такие вещи, как потеря крейсеров. В ближайшее время мы узнаем, что там произошло. И очень многим, кто пытается сегодня ёрничать, многим будет очень стыдно, когда прояснится истинное положение дел", — подытожил аналитик.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы франц клинцевич
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