До завершения расследования не нужно делать преждевременные выводы о пожаре на флагмане ЧФР, ракетном крейсере "Москва".
Это сообщает экс-сенатор, член Союза ветеранов Афганистана и военный эксперт Франц Клинцевич.
Он объяснил, почему многим станет стыдно, когда прояснится вся история с кораблём. Эксперт особо отметил, что Армия России обладает прекрасной подготовкой, а Генштаб наперёд просчитывает все шаги военной спецоперации на Украине.
Но странная история с крейсером не должна перечеркнуть все успехи Вооружённых Сил России.
Как подчёркивает Клинцевич, пока не нужно делать какие-то преждевременные выводы. Наши эксперты изучают все обстоятельства происшествия и выясняют истинные причины пожара, возникшего на борту "Москвы".
"Фронт есть фронт, здесь случается всякое. И случаются такие вещи, как потеря крейсеров. В ближайшее время мы узнаем, что там произошло. И очень многим, кто пытается сегодня ёрничать, многим будет очень стыдно, когда прояснится истинное положение дел", — подытожил аналитик.
Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.