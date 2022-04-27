Российские военные уничтожили ракетами четыре склада с оружием ВСУ

Четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожены в результате ракетных ударов ВС РФ.

По информации Минобороны РФ, накануне, 26 апреля, удары российскими ракетами воздушного базирования нанесены по украинским складам с ракетно-артиллерийским вооружением в окрестностях Дружковки и Славянска, а также по командно-наблюдательному пункту 105-го батальона территориальной обороны, двум артиллерийским батареям и 20 районам скопления военных и техники ВСУ.

Сообщается, что российская авиация уничтожила 33 украинских военных объекта. Авиаудары нанесены, в частности, по трём складам с боеприпасами и ГСМ в окрестностях Вольного Поля и Червонного, а также по 23 местам скопления бойцов ВСУ и их техники.

Российские ракетчики и артиллеристы уничтожили за день пять пунктов управления, две установки РСЗО в окрестностях Березовки, а также ЗРК "Бук-М1" в районе населенного пункта Комар.