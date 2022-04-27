GT: затягивание боевых действий на Украине может вылиться в войну в Европе

По мнению китайского военного эксперта Сун Чжунпина, у затягивания боевых действий на Украине могут быть очень опасные последствия, и если так пойдёт и дальше, они могут привести к расширению вооружённого конфликта по всей Европе. Своим мнением Сун Чжунпин поделился в интервью с Global Times.

В таком случае, уверен эксперт, страдать будет уже не только ЕС, но и весь мир.

"Россия однозначно дала понять, что не может проиграть. Если обе стороны продолжат проявлять жесткость, бои могут развернуться на территории всей Европы", — сказал Сун Чжунпин.

Военный эксперт добавил, что США по факту превратили Украину в члена НАТО, ведь ни одной из стран-членов Альянса Вашингтон не оказывает такую масштабную военную и финансовую помощь, какую он оказывает Киеву.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович пообещал, что Киев начнёт контрнаступление, как только у него окажется отправленное США тяжёлое вооружение.