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Автор Антон Уткин

Минобороны РФ показало уничтоженный укрепрайон: брошенное оружие и боеприпасы

Силовые структуры

Российскими подразделениями в ходе спецоперации на Украине был уничтожен укрепрайон противника. Кадры с результатами боя показало Министерство обороны РФ.

Конкретное место боевых действий оборонное ведомство не сообщило, но официальный представитель МО РФ уточнил, что солдатам ВСУ и боевикам нацбатов предоставили возможность сложить оружие. Украинская сторона проигнорировала предложение, и укрепрайон был уничтожен огнем артиллерии.

На опубликованных кадрах можно увидеть разветвлённую сеть окопов и оборудованные огневые точки. В результате атаки было ликвидировано около 30 украинских военных, остальные предпочли отступить. О том, что бежать ВСУ пришлось в спешке, говорит оставленное оружие и большое количество боеприпасов.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
всу
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