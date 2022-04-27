Минобороны РФ показало уничтоженный укрепрайон: брошенное оружие и боеприпасы

Российскими подразделениями в ходе спецоперации на Украине был уничтожен укрепрайон противника. Кадры с результатами боя показало Министерство обороны РФ.

Конкретное место боевых действий оборонное ведомство не сообщило, но официальный представитель МО РФ уточнил, что солдатам ВСУ и боевикам нацбатов предоставили возможность сложить оружие. Украинская сторона проигнорировала предложение, и укрепрайон был уничтожен огнем артиллерии.

На опубликованных кадрах можно увидеть разветвлённую сеть окопов и оборудованные огневые точки. В результате атаки было ликвидировано около 30 украинских военных, остальные предпочли отступить. О том, что бежать ВСУ пришлось в спешке, говорит оставленное оружие и большое количество боеприпасов.