Генштаб ВСУ: армия России взяла под контроль населённые пункты Заречное и Заводы

Украинский Генеральный штаб опубликовал очередную сводку на утро, 27 апреля, о ситуации на линии фронта. В Генштабе подтвердили, что российские войска взяли под контроль несколько населённых пунктов в ходе военной спецоперации.

Военные российской армии освободили окраину Большой Камышевахи и село Заводы Харьковской области. Также под контроль ВС РФ вошёл посёлок городского типа Заречное в Лиманском районе и Новотошковское, который относится к Попаснянскому району Луганской области.

В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска работают практически вдоль всей линии соприкосновения в ЛНР и ДНР.