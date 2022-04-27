Украинский Генеральный штаб опубликовал очередную сводку на утро, 27 апреля, о ситуации на линии фронта. В Генштабе подтвердили, что российские войска взяли под контроль несколько населённых пунктов в ходе военной спецоперации.
Военные российской армии освободили окраину Большой Камышевахи и село Заводы Харьковской области. Также под контроль ВС РФ вошёл посёлок городского типа Заречное в Лиманском районе и Новотошковское, который относится к Попаснянскому району Луганской области.
В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска работают практически вдоль всей линии соприкосновения в ЛНР и ДНР.
Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.