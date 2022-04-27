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Автор Евгения Васильева

Советник Зеленского: ВСУ легко захватят Приднестровье, если Молдавия попросит

Силовые структуры

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что ВСУ могут крайне быстро установить контроль над непризнанным Приднестровьем. Для этого Молдавия должна попросить Киев начать боевые действия, отметил политик.

Журналист Марк Фейгин спросил Арестовича, сколько понадобится сил, чтобы захватить Приднестровье. В ответ советник несколько раз щёлкнул пальцами.

"Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно", — сказал Арестович в интервью, которое опубликовали на YouTube-канале "ФЕЙГИН LIVE".

Ранее Арестович заявил, что украинские власти ожидают передачу тяжёлого вооружения со стороны военно-политического блока НАТО. Когда это случится, ВСУ начнут контрнаступление, предупредил политик.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
всу нато украина молдавия приднестровье владимир зеленский
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