В составе группировки "О" ВС РФ замечены БМП-1АМ "Басурманин"

Российская группировка войск с литерой "О" начала использовать новейшую боевую технику.

Речь идёт о БМП-1АМ "Басурманин". Военные корреспонденты уже видели новые боевые машины пехоты в составе группировки "О" в Донецкой области, около н. п. Лиман.

БМП-1АМ впервые продемонстрировали в 2018 г. Главное отличие от "прародителя" — новая силовая установка УТД-20С1, наличие 30-мм пушки 2А72 и пулемета ПТКМ калибра 7,62 мм. Оружие стоит на модуле от БТР-82А, модифицированном под БМП.

Также новая модель имеет систему управления огнем с зенитным прицелом ТКН-4ГА-01, отлеживающим врага в любое время суток и противотанковый ракетный комплекс 9К115 "Метис".

БМП-1АМ "вступили" в Армию России в начале февраля 2022 г. в Восточном военном округе. А факт их появления на Украине говорит, что эти машины теперь есть у подразделений ЦВО.