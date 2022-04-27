Помощник Кадырова: ВСУ даже не пытались остановить наступление в Рубежном

Помощник руководителя Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ), которые частично держали под контролем город Рубежное в Донбассе, даже не пытались остановить наступление сил РФ и ЛНР.

По его словам, после совместного совещания с командованием ЛНР было решено "одним рывком" отобрать у украинских войск всю территорию города. Наступление спецподразделения "Ахмат" и разведчиков Народной милиции ЛНР началось в воскресенье, 24 апреля, в 04:00 по московскому времени.

Как отметил помощник Рамзана Кадырова, в 05:00 военнослужащие оказались на рубежах ВСУ, после чего "заскочили" в их траншеи и окопы.

"Задействованные группы шли настолько стремительно, что они даже не пытались нас остановить, бросить против нас тяжёлое вооружение", — сказал Алаудинов на встрече с журналистами.

25 апреля руководитель Чеченской республики Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежное в Луганской народной республике.