Кадыров рассказал о полном освобождении Рубежного в ЛНР

В понедельник полностью освобождён от украинских националистов город Рубежное в Луганской области. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что бойцы спецподразделения "Ахмат" совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР атаковали последние позиции украинцев в городе, нанеся им огромные потери.

Свои укреплённые позиции бросила и спешно покинула линию боевых действий последняя группа военных армии Украины. По словам помощника главы Чечни Арты Алаудинова, подразделения армии России и народной милиции ЛНР сейчас зачищают подвальные и жилые помещения зданий Рубежного и добивают остатки националистов.

В освобождённый город также прибыл глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. По его словам, в Рубежное уже организованы регулярные поставки питьевой воды и гуманитарной помощи. Людям оказывается вся возможная помощь, несмотря на продолжающиеся обстрелы, заявил он.