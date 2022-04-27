В последнее время российско-американские отношения заметно ухудшились. Некоторые эксперты сравнивают ситуацию со временами холодной войны. Вашингтон пытается надавить на Москву не только экономическими санкциями, но и размещением военного контингента около российских границ. Однако в распоряжении России есть сильный козырь, который может изменить правила на мировой арене.
"У России есть сильный козырь, который никогда ранее не использовался", — рассказали китайские аналитики.
По мнению китайских экспертов, одним их главных преимуществ России перед США является противоспутниковое оружие, характеристики которого держатся в строжайшем секрете. Аналитики не исключают, что российские военные могут использовать оружие и вывести из строя систему глобального позиционирования GPS.
"Проблемы с GPS окажут негативное влияние на всю американскую экономику и ослабят международный статус США на десятилетия. <…> Бесспорно, российское противоспутниковое оружие реально, и оно представляет серьезную угрозу США и НАТО", — отмечается в публикации Sohu.
Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.