Reuters: Оборонный гигант США Raytheon — "У нас кончаются "Стингеры"

Поставки зенитно-ракетных комплексов "Стингер" на Украину могут очень скоро закончиться.

Гигант военно-промышленного комплекса США Raytheon Technologies признал, что он не может восстановить производство ЗРК Stinger для поддержания Киева.

"У нас очень ограниченный запас материалов для выпуска Stinger. Некоторые компоненты больше недоступны в продаже и поэтому нам придется перепроектировать часть электроники", — цитирует гендиректора Raytheon Грега Хейса Reuters.

Многие американские СМИ сообщают, что если Вашингтон будет продолжать поставки Киеву, то запасы оружия Штатов могут иссякнуть через 3-4 месяца.

Пентагон с начала специальной операции России отдал киевскому режиму более 30% имеющихся запасов оружия. А контрактов на восполнение запасов нет, заявляют аналитики.

Кстати, доказано, что до 30% того вооружения, которое якобы должно поступать на Украину и воевать против российской армии, уходит на чёрный рынок. Наверняка, США скоро спросят за это с Зеленского.