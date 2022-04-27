Офицер НАТО: "На Украине США оказались со спущенными штанами"

Американцы в биолабораториях на Украине вовсю занимались разработкой опасных патогенов.

А после того, как Армия России обнародовала информацию об их работе на украинской территории, Вашингтон оказался в весьма неудобном положении.

Это сообщает экс-специалист подразделения НАТО сержант Кевин Ли.

Бывший натовец подчёркивает, что биологическое оружие, разрабатываемое в нескольких украинских городах, могли применять против РФ.

По его словам, за последние два месяца на Украине найден ряд крупных биологических лабораторий, с данными по экспериментам над птицами, которых заражали опасными заболеваниями, а те мигрировали бы на территорию РФ. Так бы и "работало" это биооружие.

"Таким образом правительство США оказалось со спущенными штанами. Весь мир смотрел бы с презрением на них. Руководству в лице Виктории Нуланд необходимо было признать факт существования данных лабораторий на территории Украины" — отметил Ли.

Также он уверен, что огромная часть документов и переписок с Вашингтоном были перехвачены российской армией и выложена мировому сообществу,