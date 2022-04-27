Народная милиция Донецкой народной республики при поддержке военных России продолжают освобождать от ВФУ территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе.
В спецрепортаже об этом рассказал военкор ВГТРК Александр Сладков.
Морпехи и Нацгвардия (в/ч 3057, недавно числившаяся в составе нацполка "Азов"*) покидают опорные посты, оставляя в укрепрайонах оружие и аммуницию.
"Противник бросил свой опорный пункт, оставил вооружение как морской пехоты, так и Нацгвардии Украины. Бросили пункт на "Азовстали", ушли дальше в цеха. Визуально их наблюдали, как они бежали из зданий", — рассказывает боец НМ ДНР.
Наши солдаты сообщили, что боевики не испытывали проблем с едой, водой, боеприпасами, однако все равно убегают.
"Кого брали в плен были трезвыми, адекватными", — подытожил боец.
Сообщается, что многие из ВФУ сдаются в плен, опасаясь расправы от агрессивно настроенных "азовцев".
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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