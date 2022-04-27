ВФУ в панике покидают опорные пункты на заводе "Азовсталь"

Народная милиция Донецкой народной республики при поддержке военных России продолжают освобождать от ВФУ территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе.

В спецрепортаже об этом рассказал военкор ВГТРК Александр Сладков.

Морпехи и Нацгвардия (в/ч 3057, недавно числившаяся в составе нацполка "Азов"*) покидают опорные посты, оставляя в укрепрайонах оружие и аммуницию.

"Противник бросил свой опорный пункт, оставил вооружение как морской пехоты, так и Нацгвардии Украины. Бросили пункт на "Азовстали", ушли дальше в цеха. Визуально их наблюдали, как они бежали из зданий", — рассказывает боец НМ ДНР.

Наши солдаты сообщили, что боевики не испытывали проблем с едой, водой, боеприпасами, однако все равно убегают.

"Кого брали в плен были трезвыми, адекватными", — подытожил боец.

Сообщается, что многие из ВФУ сдаются в плен, опасаясь расправы от агрессивно настроенных "азовцев".

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.