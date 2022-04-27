Запад принял решение о предоставлении новой военной помощи Украине, видя перспективу поражения ВС РФ в спецоперации. Французское издание Le Figaro с восторгом описывает, какое вооружение поступает для ВСУ.
На фронт прибывают гаубицы — 18 единиц техники уже доставлены, в понедельник сообщил Пентагон. 72 единицы артиллерийского орудия в ближайшее время также прибудет на Украину. Британцы поставили ВСУ 120 разведывательных машин Mastiff, американцы — 200 бронетранспортёров М113. Германия надеется поставить Украине боевые машины пехоты Marder вместе с танками Leopard.
Также сообщается, что США передали Киеву 14 радиолокационных систем, поступают ПЗРК Stinger. Планируются поставки американских дронов-камикадзе Switchblade.
Такими серьёзными поставками Запад надеется уровнять шансы России и Украины в СВО. Автор Le Figaro отмечает, что оружие будет поставлено на сумму порядка 3,4 млрд долларов, но полный список неизвестен.
На данный момент российские военные решают задачу по ликвидации украинской группировки на донецкой дуге.