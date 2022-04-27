Figaro о свежем оружии Запада для ВСУ: гаубицы и бронетехника

Запад принял решение о предоставлении новой военной помощи Украине, видя перспективу поражения ВС РФ в спецоперации. Французское издание Le Figaro с восторгом описывает, какое вооружение поступает для ВСУ.

На фронт прибывают гаубицы — 18 единиц техники уже доставлены, в понедельник сообщил Пентагон. 72 единицы артиллерийского орудия в ближайшее время также прибудет на Украину. Британцы поставили ВСУ 120 разведывательных машин Mastiff, американцы — 200 бронетранспортёров М113. Германия надеется поставить Украине боевые машины пехоты Marder вместе с танками Leopard.

Также сообщается, что США передали Киеву 14 радиолокационных систем, поступают ПЗРК Stinger. Планируются поставки американских дронов-камикадзе Switchblade.

Такими серьёзными поставками Запад надеется уровнять шансы России и Украины в СВО. Автор Le Figaro отмечает, что оружие будет поставлено на сумму порядка 3,4 млрд долларов, но полный список неизвестен.