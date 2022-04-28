Кадыров ответил азовцу*, попросившему помощи у Запада

Рамзан Кадыров, в отличие от западных кураторов нацбатальона "Азов*", не только услышал мольбу о помощи в эвакуации с территории "Азовстали" одного из командиров подразделения, но и ответил на неё.

Правда, не так, как рассчитывал паникующий от страха боевик:

"Чёрт, будь мужчиной! — обратился к главарю нацбата глава Чеченской республики. — Прекрати прятаться за спинами мирных людей. Отпусти их. И не будь трусом — выйди сам".

Особенно возмутило Кадырова то, что боевик в своём обращении к Западу умоляет их сделать всё возможное и невозможное, чтобы спасти мирных жителей, которыми сам же и прикрывается, чтобы сохранить свою жизнь:

"Ты не воин. Ты трус. Неваляшка. Как ты будешь с этим жить?"

Кадыров не называет имя своего "адресата", но, вероятно, отповедь эта им дана командиру 36-й бригады морской пехоты (элиты украинской армии) Сергею Волыне, который призвал США, Турцию и Британию спасти остатки сил ВСУ в "Азовстали”. Одному из тех, кого Киев называет "золотым генофондом Украины".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ