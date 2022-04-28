Зеленский "экономит" на живых и мёртвых украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский умеет считать деньги.

Во время российской военной специальной операции он банально экономит на украинских военнослужащих. Причём экономит как на живых людях, так и на мёртвых солдатах.

В Вооружённых силах Украины рядовые и офицеры уже несколько месяцев не получали денежное довольствие. Помимо этого, киевский режим намеренно занижает количество потерь среди военных, чтобы просто не платить семьям погибших.

Отсюда и гигантская цифра в числящихся "без вести пропавшими". Ведь гораздо проще объявить бойца "пропавшим", чем выдать его близким справку о смерти и компенсацию. А она сегодня на Украине составляет порядка двух миллионов гривен.

Народная милиция ЛНР каждый день находит в местах проведения спецоперации тела солдат ВСУ и Нацгвардии.

Например, в посёлке Сулиговка Луганская милиция обнаружила десятки трупов ВСУшников. Характерно, что это совсем не обстрелянные, недавно призванные резервисты. Бойцы НМ Луганской народной республики говорят, что не раз просили киевский режим забрать своих погибших, но Киев эти обращения постоянно игнорирует.

Всё это только подтверждает, что солдаты ВСУ, как и бойцы теробороны и призываемые новобранцы, для властей ничто иное, как "пушечное мясо". А на него Зеленский предпочитает не тратиться.