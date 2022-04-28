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Автор Мария Карева

Ситников: США поставили ВСУ 700 "праздношатающихся убийц" для запугивания ВС РФ

Силовые структуры

Эксперт по геополитике и национальной безопасности Науман Садик убеждён, что украинские военные, которые работают под руководством ЦРУ и АНБ, намерены устроить беспредел на российской территории, а затем провести ряд информационных диверсий внутри страны.

Ситников: США поставили ВСУ 700 "праздношатающихся убийц" для запугивания ВС РФ

Обозреватель издания "Свободная пресса" Александр Ситников отмечает, что аналогичные методы применялись США во всех странах, с которыми Вашингтон ведёт борьбу.

"Сначала заокеанские СМИ и госструктуры разгоняют новости о происшествиях, которые раньше никого, кроме местных, не интересовали. Ясное дело, делают намёки, что это дело их длинных рук. А потом происходит резонансная диверсия, сея панический страх у населения", — рассуждает аналитик.

Науман Садик подчёркивает, что в Россию прибыло много украинских беженцев. Не стоит исключать, что среди них могут быть тайные агенты СБУ. Украинские диверсанты оснащены современным шпионским оборудованием, которое управляется с помощью портативного беспилотника Switchblade.

"Конечно, танк им не подобьёшь, но убить человека, поджечь склад ГСМ, здание, трубопровод — запросто", — отмечает Ситников.

Американский производитель AeroVironment называет свои системы Switchblade "праздношатающимися убийцами" и оценивает их, как расходный материал. США направили на Украину уже 700 барражирующих дронов-камикадзе, которые предназначены специально для диверсий.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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