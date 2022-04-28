Шурыгин: НАТО позволяет Украине "заглядывать в карты" армии России в ходе СВО

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, информационный поток со стороны Запада позволяет считать конфликт на Украине и работу ВСУ проблемами Североатлантического альянса. НАТО снабжает Киев всем, кроме авиации и сложного оружия.

"На информационной игле Украина сидит полностью, её 24 часа в сутки в режиме реального времени информируют всем, что удается узнать западным разведкам", — уточнил специалист в интервью изданию "Украина.ру".

Шурыгин отмечает, что Киев получает неплохую помощь со стороны Запада, так как НАТО позволяет ВСУ "заглядывать" в карты российской армии. Однако усилия альянса напрасны, поскольку украинские силовики так и не произвели ни одного наступления.