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Автор Мария Карева

Шурыгин: НАТО позволяет Украине "заглядывать в карты" армии России в ходе СВО

Силовые структуры

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, информационный поток со стороны Запада позволяет считать конфликт на Украине и работу ВСУ проблемами Североатлантического альянса. НАТО снабжает Киев всем, кроме авиации и сложного оружия.

"На информационной игле Украина сидит полностью, её 24 часа в сутки в режиме реального времени информируют всем, что удается узнать западным разведкам", — уточнил специалист в интервью изданию "Украина.ру".

Шурыгин отмечает, что Киев получает неплохую помощь со стороны Запада, так как НАТО позволяет ВСУ "заглядывать" в карты российской армии. Однако усилия альянса напрасны, поскольку украинские силовики так и не произвели ни одного наступления.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
нато украина
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