Пленный офицер ВСУ: сдавшиеся на Украине британцы воевали в Сирии

Двое граждан Британии, которые сдались в российский плен на Украине, ранее воевали в Сирии. Об этом заявил пленный офицер ВСУ Сергей Старчук.

В интервью РИА Новости он подчеркнул: в конце 2019 года британцев перевели в его взвод. По словам Старчука, такое решение было связано с тем, что он на базовом уровне владеет английским языком. Как отметил пленный офицер, граждане Британии заключили контракт с ВСУ как обычные матросы.

Старчук утверждает, что Эйден Аслин и Шон Пиннер получили военный опыт в Сирии. При этом он подчеркнул: Аслин не числился в состав Вооружённых сил Британии.

"Это у них считается экстремизмом или терроризмом. У Шона Пиннера та же самая ситуация", — сказал Старчук.

Он предположил, что британские военнослужащие получили украинское гражданство, когда их контракт закончился, а затем вернулись в страну "как украинцы".