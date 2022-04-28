Раненый военнослужащий ВСУ благодарит врачей Донбасса: "Люди от Бога"

Все военнослужащие украинской армии весьма удивлены, что к ним в плену относятся гуманно. Вероятно, это оттого, что сами они обходятся с пленными абсолютно иначе.

Вот и у очередного украинского солдата, который был серьёзно ранен, "открылись глаза", сообщает RT.

Раненый боевик из ВСУ сердечно благодарит врачей Луганской народной республики за квалифицированную и своевременную помощь. По словам украинского военного, он шёл защищать родину, однако теперь не понимает, от кого и от чего.

"Низкий поклон им. Люди от Бога! Когда меня только приволокли, в течение, наверно, считаных десятков минут была проведена первая операция, меня стабилизировали… Получилось так, что ко мне здесь лучше относятся, чем там", — рассказывает пленный ВСУшник.

А накануне, сдавшийся в плен военнослужащий из ВСУ, рассказал о повальном дезертирстве среди украинских солдат.