Басурин: нацисты на "Азовстали" прощупывают обстановку для прорыва

В Мариуполе на заводе "Азовсталь" продолжается блокада украинских военных и боевиков националистического батальона.

Представитель НМ Донецкой народной республики Эдуард Басурин сегодня, 28 апреля в эфире "России 1" сказал, что заблокированные на металлургическом комбинате укронационалисты прощупывают обстановку, а также продолжают весьма интенсивно стрелять, в надежде прорваться с "Азовстали".

"Они не сидят сложа руки, они пытаются прощупать ситуацию: как заблокирована эта территория, есть ли возможность куда-то прорваться", — рассказал он Ольге Скабеевой в программе "60 минут".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова особо отметила, что Киев не заинтересован в эвакуации с завода кого бы то ни было.