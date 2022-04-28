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Автор Дмитрий Плотников

Басурин: нацисты на "Азовстали" прощупывают обстановку для прорыва

Силовые структуры

В Мариуполе на заводе "Азовсталь" продолжается блокада украинских военных и боевиков националистического батальона.

Представитель НМ Донецкой народной республики Эдуард Басурин сегодня, 28 апреля в эфире "России 1" сказал, что заблокированные на металлургическом комбинате укронационалисты прощупывают обстановку, а также продолжают весьма интенсивно стрелять, в надежде прорваться с "Азовстали".

"Они не сидят сложа руки, они пытаются прощупать ситуацию: как заблокирована эта территория, есть ли возможность куда-то прорваться", — рассказал он Ольге Скабеевой в программе "60 минут".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова особо отметила, что Киев не заинтересован в эвакуации с завода кого бы то ни было.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
ольга скабеева мария захарова
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