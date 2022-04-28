Киселёв: бойцы ЛНР готовы идти до границ ЕС ради денацификации Украины

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что подразделения Народной милиции ЛНР готовы идти до европейских границ ради полной денацификации Украины.

"Конечная цель (денацификации Украины. — Прим. ред.) - это границы Евросоюза", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Киселёв подчеркнул, что фашизм необходимо полностью искоренить вне зависимости от того, где на данный момент проходит денацификация. Он убеждён, что люди, проживающие на территории Донбасса, доверяют президенту России Владимиру Путину.