Мартынов: главная цель США на Украине — максимально подорвать военную мощь РФ

По мнению политического эксперта Алексея Мартынова, США планируют затянуть спецоперацию ВС РФ по защите Донбасса, чтобы Россия как можно дольше восстанавливала свой военный потенциал. Он подчёркивает, что Вашингтон даже не пытается скрыть свои истинные планы.

"Я бы на месте США больше беспокоился о своём собственном военном потенциале и потенциале европейских стран, который истощается, несмотря на эту нехитрую комбинацию", — отмечает политолог в интервью "Украина.ру".

Также Мартынов прокомментировал поставки западного оружия на Украину в виде "военной помощи" и заявил, что рано или поздно Киеву придётся всё оплатить. По его мнению, США абсолютно безразлична дальнейшая судьба Украины.