Представители Минобороны Румынии сообщили, что власти не направляли силы альянса НАТО к границам Украины и Молдавии. Как объяснили в ведомстве, начались военные учения.
"Мы заявляем о новой фейковой новости, размещённой на различных платформах в Румынии и других странах, которая продвигает идею, согласно которой колонна военных машин США будет двигаться из Румынии в Украину", — написали на официальном сайте Минобороны Румынии.
Также военные отметили, что учения являются частью программы по обеспечению безопасности восточного направления блока. По данным министерства, в стране можно будет заметить технику таких стран, как:
Американские машины находятся на базе Михаила Когэлничану с начала 2022 года, заключили представители ведомства.
Ранее сообщалось о планах Румынии вторгнуться в непризнанное Приднестровье. Соответствующую информацию опубликовали в WarGonzo.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.