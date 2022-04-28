Румыния назвала фейком данные о переброске техники к границам Украины и Молдавии

Представители Минобороны Румынии сообщили, что власти не направляли силы альянса НАТО к границам Украины и Молдавии. Как объяснили в ведомстве, начались военные учения.

"Мы заявляем о новой фейковой новости, размещённой на различных платформах в Румынии и других странах, которая продвигает идею, согласно которой колонна военных машин США будет двигаться из Румынии в Украину", — написали на официальном сайте Минобороны Румынии.

Также военные отметили, что учения являются частью программы по обеспечению безопасности восточного направления блока. По данным министерства, в стране можно будет заметить технику таких стран, как:

Бельгия,

Франция,

Италия,

Британия,

Португалия.

Американские машины находятся на базе Михаила Когэлничану с начала 2022 года, заключили представители ведомства.

Ранее сообщалось о планах Румынии вторгнуться в непризнанное Приднестровье. Соответствующую информацию опубликовали в WarGonzo.