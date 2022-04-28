Военкор Сладков: "азовцы"* ошиблись, потребовав допустить ООН и Красный Крест

Националисты из батальона "Азов"*, заблокированные на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, сделали ошибку, потребовав, чтобы к эвакуации допустили ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК). И теперь они террористы даже для этих организаций. Такое мнение высказал военный корреспондент ВГТРК, журналист Александр Сладков.

Он заметил, что сначала боевики просто хотели выдать раненых и отпустить гражданских. Потом сами же замяли этот процесс. Потом они просили выпустить их в Турцию, что было воспринято в ДНР, как чёрный юмор.

А затем потребовали привлечь к эвакуации ООН и МККК.

"Таки привлекли! И что теперь? Попробовали снова выйти в Турцию, им снова сказали "нет". А дальше? А сейчас они уже и для Красного Креста, и для ООН, — комбатанты, удерживающие мирных людей. То есть, террористы", — рассудил Сладков.

По его мнению, выхода у "азовцев"* теперь только два: либо сдаваться в плен, либо погибать.

"Если не отпустят людей, погибнут террористами. Да они и так террористы, только об этом теперь узнают в ООН и МККК (раньше ж не знали). Пускай выходят!!! Их ждут!", — заключил военкор.

Ранее военкор Семён Пегов рассказал о десятках тел погибших "азовцев"*, обнаруженных в порту Мариуполя.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.