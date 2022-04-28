Сенатор Джабаров: британская помощь - законная цель для России

По словам сенатора Владимира Джабарова, в британских поставках оружия на Украину нет смысла, потому что они будут становиться законной целью РФ.

Таким образом член Совфеда прокомментировал высказывание главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, который считает, что Киев имеет право вести обстрелы российских путей и объектов снабжения.

"Я считаю, что Британия немного заигралась. Пусть они не обижаются теперь, что когда британская помощь будет становиться законной целью для России, как только она пересечет границу Украины, и все попытки помочь Украине оружием будут сведены к нулю", — сказал Джабаров в интервью Lenta. ru.

По мнению Уоллеса, Украина самообороняется, атакуя пути снабжения российских военных. Также глава Минобороны Британии отметил, что причастность ВСУ к взрывам на территории России не доказана.

С Уоллесом согласен и министр ВС Британии Джеймс Хиппи, считающий, что Киев имеет полное право наносить удары по российской территории, вдоль украинской границы, ликвидируя "запасы боеприпасов, топлива и логистические пути".