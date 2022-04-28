Украина сообщает о ракетном обстреле Киева: там сейчас генсек ООН Гутерриш

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. По всей стране объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказала о ракетном ударе по Киеву. Зафиксированы два попадания в Шевченковском районе. На месте работают экстренные службы, информация о жертвах уточняется.

В столице Украины сейчас находится генсек ООН Антониу Гутерриш.

Ранее российский президент Владимир Путин одобрил участие ООН и Международного Комитета Красного Креста в эвакуации гражданского населения с территории завода "Азовсталь".