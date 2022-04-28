Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. По всей стране объявлена воздушная тревога.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказала о ракетном ударе по Киеву. Зафиксированы два попадания в Шевченковском районе. На месте работают экстренные службы, информация о жертвах уточняется.
В столице Украины сейчас находится генсек ООН Антониу Гутерриш.
Ранее российский президент Владимир Путин одобрил участие ООН и Международного Комитета Красного Креста в эвакуации гражданского населения с территории завода "Азовсталь".
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.