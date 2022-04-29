Аналитики американского института изучения военных конфликтов (Institute for the Study of War) опубликовали очередную оценку о ходе российской военной спецоперации. Эксперты сообщают, что на 29 апреля ВС РФ удалось продвинуться сразу по нескольким направлениям, в числе которых Николаевское.
"Российские войска провели несколько локальных успешных атак из Херсона в направлении Николаева", — сообщаются в сводке ISW.
Также аналитики добавили, что российская армия продвинулась к западу, югу и югу-востоку от города Изюма.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.