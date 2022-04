ISW: войска России провели серию атак по боевикам ВСУ в направлении Николаева

Аналитики американского института изучения военных конфликтов (Institute for the Study of War) опубликовали очередную оценку о ходе российской военной спецоперации. Эксперты сообщают, что на 29 апреля ВС РФ удалось продвинуться сразу по нескольким направлениям, в числе которых Николаевское.

"Российские войска провели несколько локальных успешных атак из Херсона в направлении Николаева", — сообщаются в сводке ISW.

Также аналитики добавили, что российская армия продвинулась к западу, югу и югу-востоку от города Изюма.