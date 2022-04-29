Армия России пока специально не уничтожает мосты через Днепр и не окружает группировку ВСУ.
Об этом заявил эксперт Михаил Хазин.
В последние дни эксперты все чаще обсуждают вопрос уничтожения днепровских мостов. Многие уверены, что переправы нужно сохранить, чтобы ВС РФ и силы ЛДНР впоследствии смогли перебраться на правый берег главной водной артерии Украины и вести наступление на украинский запад. Оппоненты говорят, что мосты надо уничтожить и лишить киевский режим возможности поставлять тяжёлое вооружение от НАТО.
Хазин в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" анонсировал скорое разрушение объектов транспортной инфраструктуры. А "тянули" мы с этим, только из-за планов нашего командования выманить все резервные группы с Западной Украины.
А сейчас, когда командование ВСУ перебросило в Донбасс, под Николаев и Запорожье практически все боеспособные подразделения, удары по мостам является логичным решением. Кстати, 28 апреля вечером по ж/д узлам Киевской области удары уже были нанесены.
"Поэтому и котел до сих пор не заварили намертво. Нужно просто "набить его доверху" живой силой, чтобы впоследствии нанести максимальный урон ВСУ, а то и вовсе уничтожить в одной операции всю украинскую армию. Теперь же ловушка захлопнулась", — подытожил Хазин.
Безупречную тактику российского командования отметили даже в Штатах. Например, военный эксперт из США Скотт Риттер утверждает, что специальная операция протекает строго по плану России.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.