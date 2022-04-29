Армия России готовится захлопнуть "Донбасский котел"

Армия России пока специально не уничтожает мосты через Днепр и не окружает группировку ВСУ.

Об этом заявил эксперт Михаил Хазин.

В последние дни эксперты все чаще обсуждают вопрос уничтожения днепровских мостов. Многие уверены, что переправы нужно сохранить, чтобы ВС РФ и силы ЛДНР впоследствии смогли перебраться на правый берег главной водной артерии Украины и вести наступление на украинский запад. Оппоненты говорят, что мосты надо уничтожить и лишить киевский режим возможности поставлять тяжёлое вооружение от НАТО.

Хазин в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" анонсировал скорое разрушение объектов транспортной инфраструктуры. А "тянули" мы с этим, только из-за планов нашего командования выманить все резервные группы с Западной Украины.

А сейчас, когда командование ВСУ перебросило в Донбасс, под Николаев и Запорожье практически все боеспособные подразделения, удары по мостам является логичным решением. Кстати, 28 апреля вечером по ж/д узлам Киевской области удары уже были нанесены.

"Поэтому и котел до сих пор не заварили намертво. Нужно просто "набить его доверху" живой силой, чтобы впоследствии нанести максимальный урон ВСУ, а то и вовсе уничтожить в одной операции всю украинскую армию. Теперь же ловушка захлопнулась", — подытожил Хазин.

Безупречную тактику российского командования отметили даже в Штатах. Например, военный эксперт из США Скотт Риттер утверждает, что специальная операция протекает строго по плану России.