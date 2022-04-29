Баранец: Россия ракетами остановила спешащие на подмогу ВСУ эшелоны Запада

Армия России в ходе спецоперации провела нейтрализацию военных и ж/д объектов, используемых для переброски тяжёлого вооружения от Запада.

Обозреватель "КП" Виктор Баранец рассказал, как Кремль остановил эшелоны, спешащие на подмогу боевикам и объяснил, почему киевский режим лишился возможности пополнять свой арсенал.

Эксперт отметил, что мы не оставили без внимания попытки НАТО предоставить Украине тяжёлую артиллерию и технику. Российская армия начала рассматривать ж/д эшелоны западных украинских партнёров в качестве законных целей.

Баранец напомнил, что РФ использует высокоточные "Калибры" для уничтожения складов, куда доставляют вооружение. Москва за последние дни "демилитаризировала" уже несколько таких целей.

Аналитик отметил, что ВС РФ отрезали Украину от поставок Запада, устранив несколько основных ж/д развязок. Это позволит быстро остановить эшелоны.