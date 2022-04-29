Вооружённые силы РФ уничтожили три электроподстанции в Киевской, Хмельницкой и Одесской областях Украины с помощью ракет "Калибр". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
На брифинге с участием журналистов он отметил, что тяговые электроподстанции располагались в районах железнодорожных узлов Фастов, Красносёлка и Полонное.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожены три тяговые электроподстанции", — подчеркнул Конашенков.
Ранее сообщалось, что армия РФ уничтожила корпуса киевского ракетно-космического предприятия "Артём". Кроме того, российские войска нанесли удары ракетами воздушного базирования по 10 военным объектам Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу страны. Он объявил о том, что Вооружённые силы РФ начинают специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.