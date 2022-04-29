Минобороны: ВС РФ уничтожили ракетами "Калибр" три электроподстанции на Украине

Вооружённые силы РФ уничтожили три электроподстанции в Киевской, Хмельницкой и Одесской областях Украины с помощью ракет "Калибр". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

На брифинге с участием журналистов он отметил, что тяговые электроподстанции располагались в районах железнодорожных узлов Фастов, Красносёлка и Полонное.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожены три тяговые электроподстанции", — подчеркнул Конашенков.

Ранее сообщалось, что армия РФ уничтожила корпуса киевского ракетно-космического предприятия "Артём". Кроме того, российские войска нанесли удары ракетами воздушного базирования по 10 военным объектам Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу страны. Он объявил о том, что Вооружённые силы РФ начинают специальную военную операцию по демилитаризации Украины.