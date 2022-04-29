ВСУ начали проводить военные манёвры неподалёку от границ с Приднестровьем. Журналист Юрий Подоляка прокомментировал военные учения и отметил, что группировка ВСУ не сможет подавить сопротивление ПМР без помощи Молдавии и Румынии.
Более того, если украинские войска решат пойти в наступление, то оно должно произойти очень быстро, поскольку в это время фронт в районе Николаева будет оголён. В результате ВСУ могут получить удар в свой тыл со стороны российских войск.
Подоляка отмечает, что наибольшие опасения вызывают не учения ВСУ, а возможные действия румынской армии.
"Я бы сегодня внимательно смотрел не на начавшиеся учения ВСУ, а на то, что будут делать румыны на румынско-молдавской границе. Если это обычные учения — бог с ними. А если они пересекут границу с Молдавией, то это уже колокольчик того, что война здесь станет неизбежной", — заявил эксперт.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.