Подоляка: признак начала войны в ПМР — пересечение румынами границы с Молдавией

ВСУ начали проводить военные манёвры неподалёку от границ с Приднестровьем. Журналист Юрий Подоляка прокомментировал военные учения и отметил, что группировка ВСУ не сможет подавить сопротивление ПМР без помощи Молдавии и Румынии.

Более того, если украинские войска решат пойти в наступление, то оно должно произойти очень быстро, поскольку в это время фронт в районе Николаева будет оголён. В результате ВСУ могут получить удар в свой тыл со стороны российских войск.

Подоляка отмечает, что наибольшие опасения вызывают не учения ВСУ, а возможные действия румынской армии.