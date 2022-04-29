Военный эксперт Сивков: 90-тысячной группировке ВСУ осталось две-три недели

Ход военных действий в Донбассе даёт понять, что окружение группировки ВСУ произойдет со дня на день. После этого армии Украины останется существовать несколько недель, считает капитан первого ранга Константин Сивков.

Если обратить внимание, на каких направлениях сосредоточены удары Вооружённых сил РФ и ополчения Донбасса, станет понятно: сейчас обеспечивается закрытие кольца вокруг группировки украинской армии в Донбассе. Уже в ближайшие дни ВСУ попадут в котёл, откуда не смогут выбраться, отметил военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

"Если посмотреть на карту, основное наступление сейчас ведётся на Краматорск как с севера, так и с юга, — уточнил эксперт.

Низкая скорость продвижения ВС РФ объясняется желание минимизировать потери личного состава и техники.

В "запаянном" котле украинские силовики, а общая численность донбасской группировки насчитывает 90 000 человек, будут вынуждены сдаться в плен, либо их уничтожат.

"Украинским вооруженным силам осталось две-три недели в этом котле", — уверен Сивков.

Это будет означать окончательный разгром украинской армии — боеспособные части у киевского режима попросту кончатся.