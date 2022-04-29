Сенатор Джабаров: провокациями в Приднестровье Киев хочет втянуть его в конфликт

Киев намеренно устраивает провокации в Приднестровье, чтобы тем самым сделать его и Молдавию участниками украинского конфликта. Такое мнение выразил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор рассказал, что в Приднестровье базируется небольшой российский миротворческий контингент в количестве примерно 3 тысяч человек. Задача этого контингента, по словам Джабарова, это обеспечение сохранности и безопасности внушительного арсенала боеприпасов и взрывчатки, которые были помещены туда на хранение после того, как советские войска покинули Восточную Европу.

Джабаров подчеркнул, что если этот арсенал не уберечь и он взорвётся, "то там пол-Молдавии просто не станет".