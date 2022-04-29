Киев намеренно устраивает провокации в Приднестровье, чтобы тем самым сделать его и Молдавию участниками украинского конфликта. Такое мнение выразил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Сенатор рассказал, что в Приднестровье базируется небольшой российский миротворческий контингент в количестве примерно 3 тысяч человек. Задача этого контингента, по словам Джабарова, это обеспечение сохранности и безопасности внушительного арсенала боеприпасов и взрывчатки, которые были помещены туда на хранение после того, как советские войска покинули Восточную Европу.
Джабаров подчеркнул, что если этот арсенал не уберечь и он взорвётся, "то там пол-Молдавии просто не станет".
"Все это прекрасно понимают, об этом очень хорошо осведомлены, конечно, украинцы. Вот эти провокации, которые они устраивают в последнее время — это попытка втянуть Приднестровье, Молдавию в конфликт, чтобы он разрастался", — отметил Джабаров во время выступления в пресс-центре "Парламентской газеты".
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.