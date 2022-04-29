Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире национального телевидения признал, что украинские боевики, которые скрываются на территории металлургического комбината "Азовсталь", оказались в безнадёжном положении. Однако он решил подбодрить военных ВСУ на фронте и привёл в пример националистов на мариупольском заводе.
Арестович обратился к "колеблющимся" бойцам и намекнул, что военные не должны никому рассказывать о разгромленных позициях и поражениях в ходе боевых действий.
"Многие наши бойцы из, скажем так, колеблющихся, слишком сильно стали забрасывать своих родных сообщениями типа "всё пропало". <…> Но таким я хочу привести в пример наших защитников в Мариуполе, которые в абсолютно безнадёжной ситуации продолжают ходить в вылазки", — заявил советник главы Офиса президента.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.