Арестович привёл в пример "колеблющимся" солдатам ВСУ боевиков на "Азовстали"

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире национального телевидения признал, что украинские боевики, которые скрываются на территории металлургического комбината "Азовсталь", оказались в безнадёжном положении. Однако он решил подбодрить военных ВСУ на фронте и привёл в пример националистов на мариупольском заводе.

Арестович обратился к "колеблющимся" бойцам и намекнул, что военные не должны никому рассказывать о разгромленных позициях и поражениях в ходе боевых действий.