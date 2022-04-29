Использование ТОС в районе Авдеевки уничтожает укреплённые позиции ВСУ

Удары по позициям украинской армии под Авдеевкой наносят и российские военные, и подразделения ДНР. Союзные войска придерживаются тактике использования средств артиллерии после обнаружения основных позиций противника.

Сначала применяется ствольная артиллерия и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Удары по ВСУ наносятся волнами сразу по нескольким направлениям. Позиции украинских националистических группировок в районе Авдеевки "перемалываются" со стороны Донецка, а также со стороны Верхнеторецкого и Новобахмутовки.

После работы ствольной артиллерии и РСЗО начинается разведка с целью обнаружения наиболее укреплённых позиций ВСУ, которые могли остаться неуничтоженными. По таким позициям работают тяжёлые огнемётные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк", передаёт "Военное обозрение".