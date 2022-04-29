Rebelion: затягивание кризиса на Украине выгодно военным компаниям США

В затягивании кризиса на Украине прямо заинтересованы военно-промышленные компании США, доходы которых резко пошли вверх после начала спецоперации. И чем дольше продлится украинский конфликт, тем больше будут расти их выручка: объёмы производства и акции, поэтому они будут делать всё возможное, чтобы его "подогревать". Об этом написал аналитик портала Rebelion Уильям Робинсон.

"Акции военных и охранных компаний взлетели. За первые две недели конфликта бумаги Raytheon выросли на 8%, General Dynamics — на 12%, Lockheed Martin — на 18%, Northrop Grumman — на 22%. Для военной промышленности вернулись счастливые дни", — написал Робинсон.

Ранее политический обозреватель Ангус Роксбург обратился с призывом к Западу остановить накачку Украины оружием, потому что Киеву одержать победу всё равно не удастся, это, по мнению аналитика, "полный абсурд". Поставки западного оружия не только не помогают Киеву, но и ведут Украину к полному разрушению. Роксбург уверен, что сторонам нужно преодолевать конфликт путём дипломатии.