В затягивании кризиса на Украине прямо заинтересованы военно-промышленные компании США, доходы которых резко пошли вверх после начала спецоперации. И чем дольше продлится украинский конфликт, тем больше будут расти их выручка: объёмы производства и акции, поэтому они будут делать всё возможное, чтобы его "подогревать". Об этом написал аналитик портала Rebelion Уильям Робинсон.
"Акции военных и охранных компаний взлетели. За первые две недели конфликта бумаги Raytheon выросли на 8%, General Dynamics — на 12%, Lockheed Martin — на 18%, Northrop Grumman — на 22%. Для военной промышленности вернулись счастливые дни", — написал Робинсон.
Ранее политический обозреватель Ангус Роксбург обратился с призывом к Западу остановить накачку Украины оружием, потому что Киеву одержать победу всё равно не удастся, это, по мнению аналитика, "полный абсурд". Поставки западного оружия не только не помогают Киеву, но и ведут Украину к полному разрушению. Роксбург уверен, что сторонам нужно преодолевать конфликт путём дипломатии.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.