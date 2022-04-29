Россия уже стала участницей третьей мировой войны, считает военный эксперт Константин Сивков.
Он выразил мнение, что после введения из Польши "миротворцев" на Западную Украину конфликт разгорится с новой силой, к нему присоединятся соседние страны и туда будет стекаться вооружение в больших количествах.
Сивков выразил беспокойство, что со входом "миротворцев" на территорию Украины там появится больше тяжёлого вооружения, и российским войскам придётся забирать много сил с Донбасса, чтобы противостоять им.
"Вообще то, что мы сейчас видим, это эскалация ограниченной сферы вооружённой борьбы третьей мировой войны, пока ограниченной только территорией Украины, но конфликт начинает расползаться и расширяться на сопредельные страны", — сказал Сивков в беседе с NEWS. ru.
В этой связи специалист напомнил о давнем желании Китая установить контроль над Тайванем, что может сделать этот регион ещё одной горячей точкой на Земле.
"Стоит также отметить, что и Китай уже давно посматривает в сторону Тайваня, в общем, мы уже чётко понимаем, что вошли в третью мировую войну, это уже можно зафиксировать как данность", — подытожил эксперт.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.