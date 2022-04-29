Военный эксперт Сивков: Россия уже участвует в третьей мировой войне

Россия уже стала участницей третьей мировой войны, считает военный эксперт Константин Сивков.

Он выразил мнение, что после введения из Польши "миротворцев" на Западную Украину конфликт разгорится с новой силой, к нему присоединятся соседние страны и туда будет стекаться вооружение в больших количествах.

Сивков выразил беспокойство, что со входом "миротворцев" на территорию Украины там появится больше тяжёлого вооружения, и российским войскам придётся забирать много сил с Донбасса, чтобы противостоять им.

"Вообще то, что мы сейчас видим, это эскалация ограниченной сферы вооружённой борьбы третьей мировой войны, пока ограниченной только территорией Украины, но конфликт начинает расползаться и расширяться на сопредельные страны", — сказал Сивков в беседе с NEWS. ru.

В этой связи специалист напомнил о давнем желании Китая установить контроль над Тайванем, что может сделать этот регион ещё одной горячей точкой на Земле.