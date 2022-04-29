Пентагон проинформировал о новых поставках гаубиц и беспилотников Киеву

В Пентагоне дали знать о грядущих поставках военной помощи Украине, в которую войдут беспилотники и гаубицы. Для доставки США используют двенадцать самолётов, которые доставят вооружение в продолжение следующего дня.

"В следующие 24 часа более 12 рейсов ожидаются из США", — сообщил неназванный представитель Пентагона прессе.

Источник уточнил, в эту поставку войдут гаубицы 155 мм калибра, боеприпасы к ним, беспилотники "Феникс", а также радары.

В Пентагоне добавили, что применению новой техники сейчас обучаются более сотни граждан Украины. Обучение проходит на территории третьей страны. По словам представителя ведомства, украинцы не вывозятся из своей страны с целью проведения обучения, точно так же на территории Украины нет военнослужащих США.

В МИД РФ уже говорили, что поставки вооружения Киеву странами НАТО — это "игры с огнём". По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, массовые поставки оружия на Украину со стороны Запада никак не способствуют мирному урегулированию конфликта.