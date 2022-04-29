В Пентагоне дали знать о грядущих поставках военной помощи Украине, в которую войдут беспилотники и гаубицы. Для доставки США используют двенадцать самолётов, которые доставят вооружение в продолжение следующего дня.
"В следующие 24 часа более 12 рейсов ожидаются из США", — сообщил неназванный представитель Пентагона прессе.
Источник уточнил, в эту поставку войдут гаубицы 155 мм калибра, боеприпасы к ним, беспилотники "Феникс", а также радары.
В Пентагоне добавили, что применению новой техники сейчас обучаются более сотни граждан Украины. Обучение проходит на территории третьей страны. По словам представителя ведомства, украинцы не вывозятся из своей страны с целью проведения обучения, точно так же на территории Украины нет военнослужащих США.
В МИД РФ уже говорили, что поставки вооружения Киеву странами НАТО — это "игры с огнём". По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, массовые поставки оружия на Украину со стороны Запада никак не способствуют мирному урегулированию конфликта.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.