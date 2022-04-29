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Автор Инна Винникова

Ситников: во Львове создали штаб США, чтобы ВСУ не опозорили оружие НАТО

Силовые структуры

Telegram-каналы Украины сообщают, что во Львове создан секретный штаб, в котором специалисты из США помогают генералам ВСУ быстрой информацией от разведывательных самолётов, беспилотников и спутников, которые кружат над Незалежной.

Ситников: во Львове создали штаб США, чтобы ВСУ не опозорили оружие НАТО

Пентагон взял на себя управление оборонными операциями в стране на фоне неоднозначного положения дел на фронтах, считает обозреватель "СвободнойПрессы" Александр Ситников. Кремль, судя по заявлению Владимира Путина, знает об этом. Президент РФ предупредил, что ответ для тех, кто попытается вмешаться в ситуацию будет "молниеносным".

Создание секретного американского штаба может быть связано с тем, что украинский народ, возможно, окажется не слишком патриотичным. Ведь Европа постепенно отменяет льготы для украинских беженцев, а Запад начинает говорить о поражении ВСУ. Но у Ситникова есть и ещё одна версия открытия штаба:

"Янки создали во Львове свой штаб, опасаясь, что вооружение альянса будет опозорено неумелыми действиями ВСУ. Надо понимать, что на украинском поле боя, ко всему прочему, состязаются и инженерные школы западной и российской оборонки, то есть идут сражения за будущие контракты".

Сообщается, что штаб базируется в одном из коммуникационных зданий, а работают в нём порядка 50 специалистов из США, в числе которых есть контрразведчики.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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