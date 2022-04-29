Пленный наёмник из Британии не советует ехать воевать на Украину

Наёмник из Великобритании Эндрю Хилл, взятый в плен ВС РФ, пытается отговорить своих соотечественников от участия в сражениях на стороне Киева. Видео с признаниями военнопленного было опубликовано Минобороны РФ.

Подразделение Хилла, состоявшее из семи человек, потерпело поражение в Николаевской области, а сам наёмник, вооружённый чешской винтовкой CZ, принял решение сдаться ВС РФ. Российские военные оказали ему первую помощь и пообещали неприкосновенность.

Британцу, приехавшему на Украину через Польшу, не заплатили обещанное вознаграждение за участие в боевых действиях.

"Мне не платили. Обещали, что будут платить, но никто денег не получил", — сказал британец.

По словам наёмника, в течение своего пребывания на Украине у него и его сослуживцев почти не было никакой информации о происходящем. Он уточнил, что не знал даже, кто отдавал ему и другим таким же солдатам приказы.

В завершении пленный боец обратился к своим согражданам, намеревающимся ехать на Украину, и порекомендовал отказаться от этой идеи.