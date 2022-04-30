Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военное ведомство США не располагает информацией о якобы покушениях на президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее в американской прессе появились новости о том, что на лидера Незалежной якобы дважды напали по приказу российской стороны.
По словам Кирби, не подтвердить, не опровергнуть эту информацию Пентагон не может.
"Я не могу подтвердить эту историю", — сказал Кирби на брифинге оборонного ведомства.
Между тем представитель Пентагона заявил, что у него нет оснований не верить Зеленскому, который ранее и рассказал в интервью западной прессе о покушениях.
Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.