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Автор Екатерина Широкова

Пентагон не смог подтвердить информацию о покушении РФ на Зеленского

Силовые структуры

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военное ведомство США не располагает информацией о якобы покушениях на президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в американской прессе появились новости о том, что на лидера Незалежной якобы дважды напали по приказу российской стороны.

По словам Кирби, не подтвердить, не опровергнуть эту информацию Пентагон не может.

"Я не могу подтвердить эту историю", — сказал Кирби на брифинге оборонного ведомства.

Между тем представитель Пентагона заявил, что у него нет оснований не верить Зеленскому, который ранее и рассказал в интервью западной прессе о покушениях.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
пентагон владимир зеленский
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